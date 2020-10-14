سفير ألمانيا بالقاهرة: مشروع قناطر أسيوط مثال نموذجى للتعاون المشترك

زار الدكتور سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، قناطر أسيوط ومحطة الطاقة الكهرومائية، والتى تعد نتيجة بارزة للتعاون الثنائى المثمر بين مصر وألمانيا.





وقد تم إنشاء هذا المشروع ذو الهيكل الفريد، والذى يعمل منذ عام 2018، من قبل وزارة الموارد المائية والرى والهيئة التنفيذية لمحطات الطاقة الكهرومائية، بدعم وتمويل من التعاون الإنمائى الألمانى الذى يمثله بنك التنمية الالمانى لإعادة الإعمار.

وذكر بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن مشروع قناطر أسيوط ومحطة الطاقة الكهرومائية لم يقتصر على إنشاء القناطر الجديدة فقط، بل شمل أيضًا إنشاء محطة للطاقة الكهرومائية والبنية التحتية ذات الصلة.

وأوضح، أن هذا المشروع يؤمن سبل العيش القائمة على الرى لـ 5 ملايين شخص يحصلون على دخلهم من الأنشطة الزراعية، وعلاوة على ذلك، يتم توليد الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة من مصدر طاقة متجددة وتنتج محطة الطاقة الكهرومائية اليوم 250 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا، وتخدم حوالى 130 ألف أسرة فى أسيوط والمحافظات المجاورة.

ونقل البيان قول السفير نون: "فى موقع مثل هذا يمكنك أن تفهم حقًا لماذا يُعرف نهر النيل بأنه شريان الحياة لمصر، يعتبر مشروع قناطر أسيوط والطاقة الكهرومائية مثالاً نموذجياً لما يمكن أن يحققه التعاون الثنائى الوثيق، فهو يخلق فرص عمل، ويوفر المياه للرى وكذلك الكهرباء لعشرات الآلاف من العائلات، وفى الوقت ذاته تم إنشاءه مع التركيز بشكل كبير على المعايير البيئية والاجتماعية."

وأضاف:"يتضح التأثير الإيجابى لهذا المشروع الواسع النطاق بالأرقام، إذ يساعد فى حماية الرى على مساحة 690 ألف هكتار ويقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 147 ألف طن سنويًا، وبلغت التكاليف الكاملة للتنفيذ حوالى 444 مليون يورو، غطت كل من الحكومة المصرية والتعاون الإنمائى الألمانى حصة منها، وكانت المساهمة الألمانية أكبر مبلغ قدمه التعاون الإنمائى الألمانى لمشروع واحد فى جميع أنحاء العالم.