وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس سيمنز أعرب عن تطلع الشركة لتطوير نشاطها الناجح فى مصر، على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التى حققتها الشركة، بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية، فى ظل مناخ استثمارى مواتى يلقى دعم ومتابعة شخصية دقيقة من قبل الرئيس.
من جهته، أعرب الرئيس السيسى عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، وتجربتها الناجحة فى هذا الصدد.
كما أعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة فى عدة قطاعات تنموية، بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائى، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهنى للكوادر المصرية، لصقلها فنيا وحرفيا، وعلى نحو يرسخ قيم إتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة سيمنز العالمية الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.