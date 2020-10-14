عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة سيمنز العالمية الألمانية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس سيمنز أعرب عن تطلع الشركة لتطوير نشاطها الناجح فى مصر، على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التى حققتها الشركة، بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية، فى ظل مناخ استثمارى مواتى يلقى دعم ومتابعة شخصية دقيقة من قبل الرئيس.

من جهته، أعرب الرئيس السيسى عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، وتجربتها الناجحة فى هذا الصدد.

كما أعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة فى عدة قطاعات تنموية، بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائى، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهنى للكوادر المصرية، لصقلها فنيا وحرفيا، وعلى نحو يرسخ قيم إتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.