وزير الخارجية يهنئ مدير برنامج الغذاء العالمى بعد الفوز بجائزة نوبل للسلام





بعث وزير الخارجية سامح شكرى، خطاب تهنئة للمدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى "ديفيد بيزلى"، بمناسبة فوز البرنامج بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، تقديرا للدور الذى قام به فى مكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائى على المستوى العالمى، على الرغم من التحديات غير المسبوقة التى واجهها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

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