إعفاء مفتش متابعة بمديرية أوقاف الدقهلية من منصبه

قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف، إعفاء الشيخ أبو الفتوح عبد الرشيد عبد الله، مفتش متابعة بمديرية أوقاف الدقهلية، من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس، ونقله للعمل بمديرية أوقاف دمياط، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية وما تم من مخالفة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ومشاركته وتواجده بالمقر الانتخابى لأحد مرشحى مجلس النواب.





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