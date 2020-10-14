مجلس الوزراء يستعرض خطة عمل مبادرة اتكلم مصرى

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطة العمل لمبادرة "اتكلم مصرى"، التى تهدف لتعريف المصريين بالخارج باللغة العامية بلهجة مصرية، وربطهم بالهوية المصرية.





وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة لنشر الوعى وربط المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثانى والثالث بهويتهم ووطنهم من خلال تطبيق يهدف إلى التعريف باللهجة المصرية، مشتملاً على دروس متدرجة المستوى، وتضم عددا من معالم مصر السياحية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المصرية.

وعرضت السفيرة نبيلة مكرم فيديو ترويجياً عن أهمية المبادرة ورسائل من المصريين بالخارج يعبرون عن ارتباطهم بالوطن وشكرهم لجهد الدولة فى ربط أبنائهم بالهوية والثقافة والتقاليد المصرية من خلال المبادرة ومن خلال ملتقيات الجيلين الثانى والثالث التى تنظمها وزارة الهجرة.

وأشارت مكرم، إلى حرص الدولة المصرية متمثلًا فى وزارة الهجرة على الاهتمام بتعليم أبنائنا بالخارج اللهجة المصرية، لئلا يشعروا بالاغتراب، وللحفاظ على انتمائهم وهويتهم الثقافية ومعرفة عظمة التراث والحضارة المصرية التى تمثل مبعثًا للفخر لكل مصرى فى أرجاء الدنيا، حيث يتم تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كى نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، بلغة سهلة تلائم كل المستويات.

وأكدت وزيرة الهجرة إطلاق مبادرة "اتكلم مصرى" بشكل رسمى، للتوعية بمفهوم الدولة والأمن القومى، وإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا بالخارج ويجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة فى الإعلام الخارجى.