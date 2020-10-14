حقيقة ادعاء مواطن بتعرض نجله لسوء معاملة بقسم الشرطة ومستشفى العباسية

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص تضرر خلاله من سوء معاملة نجله داخل أحد أقسام الشرطة ومستشفى الأمراض النفسية بمحافظة بورسعيد. بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى قيام نجل الشخص المشار إليه وهو "مهتز نفسياً "، بالتعدى على شخصين داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الزهور، وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله وتم تسليمه إلى ولى أمره.

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