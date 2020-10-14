WATCH iT تطلق قسمًا خاصًا لأعمال الفنان الراحل محمود ياسين

أطلقت منصة "WATCH iT" قسمًا خاصًا لأعمال الفنان محمود ياسين التي تملكها عبر منصتها، بعد وفاته صباح الأربعاء. وكانت المنصة قد قدمت نعيًا لمحبيه وأسرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن خبر وفاته.
وتمتلك "WATCH iT" العديد من الأعمال الخالدة والتاريخية في مشوار الفنان محمود ياسين، وأبرز المسلسلات التي تقدمها: العصيان، وسوق العصر، وماما فى القسم، وبابا في تانية رابع، واللؤلؤ المنثور، والتوبة، وخلف الأبواب المغلقة، والأفلام: الرصاصة لاتزال فى جيبى، ودقة قلب، والتعويذة، وحب وكبرياء، وأين عقلى، وحائط البطولات، والخيط الرفيع، وفتاة من إسرائيل، والأخطبوط.
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