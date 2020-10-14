يظل تاريخه حاضرا .. وزير الدولة للإعلام ينعى الفنان الكبير محمود ياسين

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الفنان محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقال هيكل: فقد كان الفقيد الراحل فنانا محبا لوطنه، قدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة، وسيظل تاريخه حاضرا بيننا من خلال رصيد أعماله الرائعة.

واضاف : أتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحل ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته الواسعة.

من جانبها أطلقت منصة "WATCH iT" قسمًا خاصًا لأعمال الفنان محمود ياسين التي تملكها عبر منصتها، بعد وفاته صباح الأربعاء.

وكانت المنصة قد قدمت نعيًا لمحبيه وأسرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن خبر وفاته.

تمتلك "WATCH iT" العديد من الأعمال الخالدة والتاريخية في مشوار الفنان محمود ياسين، وأبرز المسلسلات التي تقدمها: العصيان، وسوق العصر، وماما فى القسم، وبابا في تانية رابع، واللؤلؤ المنثور، والتوبة، وخلف الأبواب المغلقة، والأفلام: الرصاصة لاتزال فى جيبى، ودقة قلب، والتعويذة، وحب وكبرياء، وأين عقلى، وحائط البطولات، والخيط الرفيع، وفتاة من إسرائيل، والأخطبوط.