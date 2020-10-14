حر وشبورة ورياح .. تعرف على طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء طقسا حارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية، طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

الاسكندرية 30 20

وادى النطرون 31 20

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 19

بلطيم 29 22

مطروح 29 20

السلوم 30 20

سيوة 33 19

بورسعيد 29 24

دمياط 29 23

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 22

العريش 30 20

رفح 30 20

راس سدر 32 20

نخل 31 17

نويبع 33 25

طابا 32 22

كاترين 28 16

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 33 20

بنى سويف 34 20

المنيا 36 20

اسيوط 37 21

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الاقصر 39 24

اسوان 39 25

ادفو 39 24

ابوسمبل 40 25

الوادى الجديد 37 23

شلاتين 35 26

ابورماد 34 26

حلايب 33 27

راس حدربه 33 28