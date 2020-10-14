السيسي يبحث التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مع رئيس شركة سيمنز

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس شركة "سيمنز" العالمية الألمانية.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس سيمنز أعرب عن تطلع الشركة لتطوير نشاطها الناجح في مصر على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها سيمنز بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية في ظل مناخ استثماري مواتي يلقي دعم ومتابعة شخصية دقيقة من قبل الرئيس.

وأضاف راضي أن الرئيس أعرب عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد، معربًا عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي.

بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفيًا وعلى نحو يرسخ قيم اتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.