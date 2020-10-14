رئيس الأركان يشهد المناورة "ردع - 2020" بالمنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة "ردع - 2020" التى تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى تستمر لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات

القوات المسلحة، بالتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

تضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية وإستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة ، وذلك بإستخدام مقلدات الإشتباك "المايلز" ، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للعناصر المشاركة مقدمًا لهم التهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصرى وإرادته القوية التى لا تعرف المستحيل.

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.