وزيرة الصحة تستعرض مستجدات كورونا فى اجتماع مجلس الوزراء

وتحدثت الوزيرة عن مشاركة مصر فى تجربة التضامن السريرية مع منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بعلاجات كوفيد 19، والتى تتضمن مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم فاعلية المعالجة، وذلك من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة، حيث شارك من مصر 170 حالة حتى شهر سبتمبر الماضى.

ونوهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى قيام وفد من منظمة الصحة العالمية، يضم خبراء واستشاريين فى مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية على مدار 3 أيام؛ لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتقييم قدرة مصر على إنتاج اللقاح، من حيث الجودة والإمكانية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع؛ تمهيدا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فاعليته.

كما نوهت إلى أنه يوجد حوالى 200 لقاح حول العالم فى مراحل التجارب المختلفة، إلى جانب 38 لقاحا قيد التجارب على البشر، منها حوالى 8 – 9 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، التى تتم على المتطوعين الذين يتراوح عددهم ما بين 30 – 60 ألف متطوع، فى نهاية العام الحالى، وبعدها يتم تحديد مدى فاعلية وأمان اللقاح للتصنيع واستخدامه للجمهور.

وأشارت الوزيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بإعداد آلية لتوفير اللقاحات وكل الأدوات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتسعى لتوفير 2 مليار جرعة من اللقاح، ليتم توزيعها بالتساوى على المستوى العالمى عن طريق covax.

وفيما يتعلق بالإجراءات التى تم اتخاذها فى المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد فى مصر، نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المتطوعين، كما تم تخصيص الخط الساخن 15530، إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات العامة بالحصول على اللقاح لتشجيع الراغبين بالتطوع، وسيتم التوسع بموقع جديد فى مركز القطامية.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد بعض أوجه خطة الاستعداد والوقاية من كوفيد – 19، التى يتم تجهيزها حاليا فى إطار الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر – 2021، وفى هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن هذه الخطة تستهدف الحد من انتقال العدوى قبل وأثناء وبعد بطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى جانب الحد من مضاعفات المرض حال حدوثه، مع مراعاة إيجاد بيئة تتمتع بمستوى عال من الأمان الصحى أثناء البطولة.

وقالت الوزيرة إن خطة الاستعداد للبطولة، ترتكز على عدة محاور رئيسة من بينها التهوية الجيدة، والتطهير الدورى، والتباعد الجسدى، وترصد المرض والإحالة، وتوافر المستلزمات الطبية، إلى جانب رفع الوعى واستخدام الواقيات الشخصية.