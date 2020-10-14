رئيسة مدينة سفاجا تستقبل أسقف البحر الأحمر

وخلال اللقاء قدم الأنبا إيلاريون، درعا تذكاريًا لرئيس المدينة، باسم المطرانية، كرسالة شكر وتقدير لجهودها فى تطوير وتنمية مدينة سفاجا ودورها فى مواجهة جائحة كورونا.

ومن جانبها أكدت رئيس مدينة سفاجا، أن موظفى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، يعملون على قدم وساق فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار العدوى خاصة بالأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، ومنها المركز التكنولوجى الذى يشهد تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، إذ يتم منع دخول أى مواطن لا يرتدى الكمامات الطبية.

وأشاد الأنبا ايلاريون، أسقف البحر الأحمر، بجهود رئيس المدينة وموظفى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، فى الاستجابة لمطالب المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.