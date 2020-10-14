الأوقاف تطلق حملتها الدعوية العالمية الثالثة تحت عنوان نبى الرحمة

أطلقت وزارة الأوقاف حملتها الدعوية العالمية الثالثة للعام الثالث على التوالى طوال شهر ربيع الأول1442هــ ، تحت عنوان : "نبى الرحمة الهدى والسيرة والمسيرة"، وذلك فى إطار خطتها العالمية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، واحتفاءً واحتفالا بميلاد سيد الخلق ونبى الرحمة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم).





وذلك من خلال الصالونات الثقافية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وجميع المديريات الإقليمية، والمنتديات العلمية، والندوات والمحاضرات بأكاديمية الأوقاف الدولية، والأئمة الموفدين إلى مختلف دول العالم، والشركاء من المؤسسات الدينية والثقافية بمختلف دول العالم، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بهدف بيان الوجه الحقيقى السمح لهدى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وسيرته السمحة ومسيرته العطرة الذكية قبل البعثة وبعدها. وتتضمن الحملة إطلاق مسابقة "نبى الرحمة" بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، كما خصصت مجلة منبر الإسلام الصادرة عن وزارة الأوقاف، عدد ربيع الأول 1442هـ، لدعم هذه الحملة العالمية تحت عنوان نبى الرحمة (صلى الله عليه وسلم) الهدى والسيرة والمسيرة .

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