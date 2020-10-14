صور.. قرينة الرئيس تشيد بإبداعات الأيدى المصرية فى معرض تراثنا

وقالت قرينة الرئيس، فى تدوينة على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى : "سعدت اليوم بوجودى فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى يعبر عن ميراثنا الحضارى وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".

وتابعت: "تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية التى أبدعت فى التصميم والإنتاج فى مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".