صور.. قرينة الرئيس تشيد بإبداعات الأيدى المصرية فى معرض تراثنا

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وقالت قرينة الرئيس، فى تدوينة على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى : "سعدت اليوم بوجودى فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى يعبر عن ميراثنا الحضارى وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".
وتابعت: "تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية التى أبدعت فى التصميم والإنتاج فى مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".
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