قرينة الرئيس تتفقد معرض "تراثنا" للحرف اليدوية: شكراً للأيدي المصرية المبدعة

تفقدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء معرض "تراثنا" للحرف اليديوية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترويج للحرف التراثية التي تشتهر بها الدولة المصرية.





وأكدت قرينة رئيس الجمهورية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت اليوم بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".

وقدمت الشكر لكل القائمين على هذا المعرض، قائلة: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".