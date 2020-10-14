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تفقدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء معرض "تراثنا" للحرف اليديوية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترويج للحرف التراثية التي تشتهر بها الدولة المصرية.
وأكدت قرينة رئيس الجمهورية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت اليوم بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".
وقدمت الشكر لكل القائمين على هذا المعرض، قائلة: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرينة الرئيس تتفقد معرض "تراثنا" للحرف اليدوية: شكراً للأيدي المصرية المبدعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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