أمن الإسكندرية يتوصل لأدمن صفحة انتحل صفة ضابط وهدد فتاة بالسجن لرفضها مقابلته

توصلت الأجهزة الأمنية لصاحب حساب علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قام بانتحال صفة ضابط شرطة وارسل تهديدات لإحدى الفتايات لرفضها مقابلته.
جاء ذلك على خلفية ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق يتضمن بلاغاً ضد أحد الأشخاص يدعى عمله بوزارة الداخلية وصور لمحادثة عبر أحد التطبيقات مهدداً خلالها فتاة بالسجن إذا لم تقابله.
وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بإنتحال صفة ضابط يقوم بإبتزاز فتاة على موقع "فيس بوك".. وتم تحديده وضبطه، حيث أقر بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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