غدا .. "سيمنس" تفتتح أحدث مشروعاتها فى مجال الطاقة بحضور وزيرى الكهرباء والبترول

تفتتح شركة "سيمنس"، غدا ، الخميس، أحدث مشروعاتها فى مجال الطاقة بحضور وزيرى الكهرباء والبترول.

كما تعلن من خلال مؤتمر صحفى افتراضى عن مشاركتها فى التبرع لإقامة عيادة للرعاية الصحية، وذلك على هامش مراسم افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى العين السخنة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وجو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية، ورئيس المجلس الإشرافي لسيمنس للطاقة وكريم أمين الرئيس التنفيذي لقطاع التوليد بشركة سيمنس للطاقة.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية فى إنشاء أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء بالعالم بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات، وتقع المحطات الثلاث في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، وتعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادل حراري إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.

كما توفر المحطات الثلاث الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها ستُمكنّ مصر من توفير حوالى 1.3 مليار دولار سنويًا نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود، وتساهم فى توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد مصر، والتى تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.