الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم بمقر الأكاديمية؛ لبحث سبل التعاون بين الجهتين؛ ولمتابعة سير برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وأوضحت راغب أن هيئة قضايا الدولة لها مكانة خاصة؛ وكان أول برنامج تكليف للأكاديمية الوطنية هو ذلك المقدم للمرشحين للعمل بالهيئة في يوليو 2018، وقد تم تعيينهم جميعًا بعد اتمامهم التدريب.

وأعرب المستشار أبو بكر الصديق عن سعادته بالتعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية، وقال إن نظام العمل بالأكاديمية يتسم بالجدية الحقيقية، وتحدث عن مدى احتياج الهيئة لمثل هذه البرامج فللهيئة 54 فرعا على مستوى المحافظات ولكل فرع سلطات رئيس الهيئة؛ لذلك وجب وجود دورات خاصة لتدريب وتأهيل القيادات.

وبينت راغب أن التعليم عن بُعد كان أحد المشاريع المخططة بالأكاديمية لكنه بدأ قبل موعده بستة أشهر بسبب ظروف جائحة كورونا، وقد لاقى ذلك رد فعل إيجابي من المتدربين، ولمساعدة المتدربين على تلقي التدريب في أفضل صورة ممكنة تم إرسال وحدات لتدعيم الإنترنت في محيط المتدرب، فضلًا عن تواجد الفنيين بصفة دائمة لتقديم المساعدة، وكذلك يسبق أي تدريب عرض فيلم تعريفي عن كيفية التعامل مع المنصة وتلقي المحاضرة.

وقامت الدكتورة رشا راغب بصحبة المستشار أبو بكر الصديق بتفقد المجموعات التدريبية للدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة، وهم 78 عضوا يشغلون الآن منصب وكيل أول ومرشحين لمنصب نائب رئيس الهيئة، وقد قابلهم بعبارات تشجيعية كبيرة قائلًا: "أنتم خيرة شباب مصر، وكل فرد منكم دولة كاملة ووجودكم هنا للاستزادة من ثقافة الحياة ولملاحقة التطور والحداثة، فالهدف الرئيسي من هذا التدريب هو خلق قادة تجري في عروق الهيئة لتستمر دائمًا شابةً وقوية".

جديرٌ بالذكر أن برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة يستهدف تدريب 727 عضوا من الهيئة، وقد بدأت الدفعة الأولى في 11 أكتوبر 2020 ليستمر تدريبها لمدة 16 يوما تدريبيا داخل مبنى الأكاديمية و5 أيام تدريب إلكتروني عن طريق منصة التعليم عن بعد الخاصة بالأكاديمية، ويتم تدريبهم بما يتلاءم مع خلفياتهم لإكسابهم عدة مهارات مثل القيادة الفعالة والذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التواصل الفعال والتفاوض.

وكذلك التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام ، وإدارة كل من التغيير والوقت والمشروعات وفرق العمل الناجحة والأزمات.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.