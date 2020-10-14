بعد غد .. وزير الأوقاف ومحافظ السويس يفتتحان 5 مساجد بالمحافظة

وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن افتتاح المساجد الخمسة (مسجد المصطفى - مدينة الملك عبد الله - حى عتاقة ، ومسجد حسن أبو شكيو - كبريت - المطار - حى الجناين، ومسجد المدينة المنورة - حى فيصل، ومسجد المدينة المنورة - مدينة عدلى منصور - حى عتاقة، ومسجد الدكتور أيمن هلال - العبور - حى الأربعين) يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله وعمارتها، ومشاركة لأبناء محافظة السويس الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة السويس.

ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف اجتماعا بقيادات الدعوة بالسويس على هامش زيارته للمحافظة وافتتاح المساجد الخمسة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفى سياق آخر، قال وزير الأوقاف، إن ما تردده بعض وسائل الإعلام من نقل بعض الدول الراعية للإرهاب مرتزقة من الإرهابيين إلى خارج منطقة الشرق الأوسط للمشاركة فى تنفيذ أجندات بعض الدول الراعية للإرهاب، يؤكد أن الحياد مع الإرهاب خطر داهم، وأن التستر على داعميه والدولة الراعية له جريمة فى حق الإنسانية.

وأكد وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم، أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا قيم له، وأنه يأكل من يدعمه ويؤويه أو يتستر عليه أو يغض الطرف عنه، فى وقت صار العالم فيه قرية مفتوحة والانتقال بين أرجائه سهلاً ميسورًا .

ودعا وزير الأوقاف إلى تضافر الجهود الدولية لمحاصرة الإرهابيين والدول الراعية للإرهاب ومحاسبتها على دعمها له، قبل انتشار هذا الخطر وأكله للأخضر واليابس دون تفرقة بين شرق وغرب وبين قريب أو بعيد .