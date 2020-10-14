مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات حكومية جديدة

والتى جاءت كالتالى :

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل، وفى ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضى الدخل بمساحات 75م2 و 90م2 حسب الطلب الفعلى، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها الدولة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك فى ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بنى سويف بمساحة تبلغ نحو 16,92 فدان، وتعادل 71101,43 م2 ، على الطريق الشرقيّ ببنى سويف/ المنيا، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل استخدامها فى إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعيّ لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة فى نطاق المحافظة.

- وافق مجلس الوزراء، بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود، لإقرار اللائحة بصورة نهائية فى الاجتماع القادم.

- فى إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة، وذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإدارى ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يقضى فى مادته الأولى بأن "تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة فى مصلحة واحدة تسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتى الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا فى اللوائح والقرارات المعمول بها".

ويصدر الهيكل التنظيمى اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

- وافق مجلس الوزراء، بشكل نهائى، على مبادرة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2020 وذلك حتى 30/6/2021، كمساهمة منه فى تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس " كورونا" المستجد.

- وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها فى شركة "دمياط للأثاث"، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها فى رأس مال الشركة، كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضى السابق بيعها لهم بالمزاد العلنى بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية، وذلك فى إطار تقنين أوضاعهم.

- وافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمى للمنتج النهائى، والتنويه فى ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتى تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائى السريع حتى عام 2030، وخلال مناقشة الموضوع، عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما توصلت إليه وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة مشاركة كيان عالمى ذى خبرة طويلة فى إنتاج الوحدات المتحركة مختلفة الأنواع، مع مراعاة إجراء كافة دراسات الجدوى المطلوبة، الفنية، والاقتصادية، والتسويقية للمشروع، وكذا إعداد دراسة تحليلية للتكاليف الخاصة بالمصنع المطلوب إنشاؤه فى إطار هذا المشروع.