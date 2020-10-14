السكك الحديدية تنقل الأفواج السياحية حال هطول سيول 

تلقت غرفة الشركات السياحية، برئاسة نادر الببلاوي، خطابا يتضمن توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، بأتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة التوقيت الموسمى لهطول الأمطار الغزيرة والسيول بالمحافظات السياحية، ما قد يؤثر على حركة الرحلات.

وقالت الغرفة، في بيان للشركات، إنه طبقا للموسم السنوي لهطول الأمطار والسيول، في الفترة المقبلة على مختلف المناطق بالبلاد، فإن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ليس لديها مانع من تلبية طلبات الشركات السياحية بتوفير العربات المكيفة المطلوبة لرحلات الأفواج السياحية في حالة هطول الأمطار الغزيرة والسيول، وتوقف الطرق، وذلك بهدف الحد من الحوادث.

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