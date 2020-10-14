معتز الدمرداش يغادر فضائية المحور للإشراف على قناة إخبارية جديدة فى دبي

غادر الإعلامي معتز الدمرداش قناة المحور، بعد أقل من شهرين علي عودته لتقديم برنامج ٩٠ دقيقة.
وأكدت مصادر بالقناة لـ دوت الخليج، أن الإعلامي أبلغ القناة عن نيته للرحيل منذ أسبوع نظرًا لإرتباطه بالعمل في قناة أخري تنطلق من دبي، موضحًا أن إدارة القناة وافقت علي إنهاء عقده، علي أن يقدم البرنامج بعد ذلك الإعلامي أسامة كمال والإعلامية جيهان لبيب.
وأكدت مصادر مقربة من الإعلامي معتز الدمرداش، أنه تعاقد بالفعل مع قناة عربية جديدة، من المفترض أن تنطلق قريبا من دبي للإشراف علي محتواها الإعلامي.
كان الدمرداش قد عاد للشاشات المصرية مؤخرا مطلع سبتمبر الماضي عبر قناة المحور وبرنامجه الشهير ” 90 دقيقة” وكان معتز الدمرداش يقدم برنامج “90دقيقة” خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، بينما يقدم كل من الإعلامي أسامة كمال والإعلامية جيهان لبيب باقي حلقات الأسبوع.
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