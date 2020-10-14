الآثار: رفع كفاءة الطرق والكبارى التى يمر بها موكب المومياوات الملكية

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع ممثلى وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك لمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية النقل.





وقد حضر الاجتماع العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية. وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الخاصة برفع كفاءة الطرق والكبارى التى سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة شكل وحجم العربات التى ستقوم بالنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التى يجب توفيرها خلال عملية النقل، وذلك لإخراج هذا الحدث العالمى بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة فى موكب مهيب. جدير بالذكر أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتارى زوجة الملك أحمس.

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