صور.. أهالى قرية أم خلف ببورسعيد يؤيدون مرشح المصريين الأحرار للنواب

زار إبراهيم عشرى مرشح حزب المصريين الأحرار، فى انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة المناخ والزهور والجنوب بمحافظة بورسعيد، قرية أم خلف، حيث التقى بأهالى القرية لعرض برنامجه الانتخابى.





واستمع مرشح المصريين الأحرار - رقم 14 رمز كرة القدم - لمشاكل وآراء وطلبات ومقترحات المواطنين، وقام بعرض ملامح برنامجه الانتخابى الذى يستهدف قرى الجنوب وغرب بورسعيد. وأعلن كبار عائلات قرية أم خلف الدعم والتأييد للمرشح إبراهيم عشرى، مؤكدين دعمهم للشباب أصحاب الرؤية الهادفة، لرفع مستوى الخدمات بجنوب بورسعيد ووضع المنطقة فى خطة الاستفادة من خطط التطوير والتنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية.

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