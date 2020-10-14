المنيا تستعد لانتخابات مجلس النواب بتجهيز 511 مركزًا انتخابيًا

وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركزًا انتخابيا و1099 مقرًا على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم.
وأضاف المحافظ، أنه بحث التجهيزات والترتيبات لإجراء انتخابات مجلس النواب القادمة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدى استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.
وأشار المحافظ، إلى أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر دون الانحياز إلى أى طرف.
وأوضح المحافظ أنه ألغى كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديرى مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، وتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولًا بأول.
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