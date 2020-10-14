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المنيا تستعد لانتخابات مجلس النواب بتجهيز 511 مركزًا انتخابيًا

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أ ش أ 2020-10-14 20:06 0 تبليغ

قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى والمقرر إجراؤها يومى 24-25 من أكتوبر الجارى، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس .

وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركزًا انتخابيا و1099 مقرًا على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف المحافظ، أنه بحث التجهيزات والترتيبات لإجراء انتخابات مجلس النواب القادمة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدى استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر دون الانحياز إلى أى طرف.

وأوضح المحافظ أنه ألغى كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديرى مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، وتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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