محافظ الجيزة: بدء تشغيل خزان مياه صفط اللبن العلوى

وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى نشر على الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع فيس بوك، إن شركة مياه الشرب تقوم حاليا بإجراءات المعايرة للخزان لمتابعة مستوى الضخ للمياه والكميات التى سيتم استخدامها، مشيراً إلى أن الخزان يبلغ ارتفاعه 40 م عن سطح الأرض وسعته التخزينية 3 آلاف م 3 وهو ما يعكس أهميته القصوى فى تحسين مستوى الضغوطات للمناطق التى يخدمها.

وأوضح راشد أن الخطوة جاءت استجابة لشكوى أهالى حى بولاق الدكرور من انخفاض ضخ مياه الشرب، حيث سيساهم فى تحسين مستوى الضغوطات بعدد من المناطق بالحى وخاصة منطقة صفط اللبن.