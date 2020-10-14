محافظ القليوبية يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد

وتفقد المحافظ، مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بمدينة بنها ومدرسة الشهيد هشام إبراهيم بيومى الإعدادية بنات بمدينة قها ومدرسة الفريق سعد الدين الشاذلى الرسمية للغات ومدرسة سنديون الإعدادية بنات بمركز ومدينة قليوب ومدرسة الشهيد مصطفى لطفى سلامة الثانوية التجارية للبنات بحى غرب شبرا الخيمة.

واطمأن المحافظ، على جاهزية الفصول وحجرات المدرسة، وتأكد من وجود بوابات التعقيم بها، مشددا على استكمال أعمال الصيانة البسيطة وتنظيف زجاج الفصول، ومتابعة أعمال النظافة والتطهير بالمدرسة ودهان الأسوار مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتعقيم المدارس، وارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

ووجه المحافظ، بالتنبيه على كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين، وضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها باستمرار، وذلك للحفاظ على صحة طلبة وطالبات المدارس، وتعليمهم السلوكيات الصحية السليمة، ووقايتهم من كافة الأمراض المعدية مع الالتزام بخطة المحافظة بشأن حضور الطلاب أسبوعياً، بما يحقق انتظام العملية التعليمية والالتزام بالتباعد داخل الفصول.

وتابع المحافظ مع مديرية التربية والتعليم وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعمل حملات نظافة يومية لرفع القمامة والإشغالات أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد حول أسوار المدارس، مؤكداً أن العام الدراسى الجديد 2020 / 2021 سوف يشهد دخول عدد 1446617 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

من جانبه، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس والتى تصل إلى 2451 مدرسة على مستوى المحافظة من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصرى وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب.