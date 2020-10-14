خبير ادارة محلية يكشف عن كيفية إصلاح المحليات وسبب تأخر انتخاباتها

قال الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية ، إن إصلاح المحليات يحتاج الى العديد من الاجراءات ،منها تعديل القوانين واللوائح حيث إنه يوجد حوالى 3185 قانوناً ولائحة تحتاج الى تعديل وتفعيل والرقابة في تنفيذها 3 ملايين، مضيفًا أنه هناك 200 ألف موظف في المحليات ويتقاضون الحد الأدنى من الأجور 2000 جنيه ولكن مع استقطاع التأمينات والالتزمات يأخذ العاملين حوالى 1500 جنيه وهذا اجر غير مناسب ويحتاج الى تعديل.
وأضاف عرفة في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 المعمول به منذ 40 عاما، وقانون الخدمة الاجتماعية ،وكذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من قادة الادارة المحلية وتقييم اداء العاملين بدءا من المحافظ حتى قادة الصف الثانى.
وتابع: انه لابد من اصلاح المسمى الوظيفى في المحليات ووضع كل مؤهل في الوظيفة المناسبة ،والغاء بعض الادارات ونقلها الى مكانها المناسب كالإدارات الهندسية التى يجب ان تنقل الى وزارة الاسكان وليست المحليات.
وعن اجرا ء انتخابات المجالس الشعبية المحلية قال عرفة: إن هناك معتقداً انه لا يمكن إجراء انتخابات المحلية الا بعد صدور القانون ولكن المرسوم بقانون رقم116 لسنة 2011 ، اقر اجراء انتخابات مجالس شعبية مؤقتة تكون على مستوى المحافظات وليست بحجم المجالس العادية ، لحين اجراء انتخابات المحليات الرسمية ولكن لم ينفذ حتى الآن، مشيرا الى انه بإمكان الحكومة ان تصدر مرسوماً بقانون لإقرار الانتخابات إلى أن يعقد مجلس النواب ويقر مع أولى جلساته .
وكان الرئيس السيسى، قال أثناء كلمته في الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، "هل منظومة المحليات قادرة على إدارة مطالب الدولة وتنميتها بالشكل الذى لا يسبب مشاكل؟ زى ما قولت الدولة شهدت تراجعا في كل منظومات الدولة خلال الـ 60 سنة الماضية ومنها منظومة المحليات.. ولما تراجعت منظومة المحليات.. وجدنا أنفسنا نواجه العشوائيات".
وأكد الرئيس السيسي، أن "50% من مساحة مصر أصبحت عشوائيات، ونحتاج إلى أرقام هائلة وفتح طرق داخل الكتل السكنية".
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