“بيان من رئاسة الجمهورية” توجيهات عاجلة من السيسي لوزير الكهرباء بشأن زيادة الإستهلاك والعدادات مسبوقة الدفع

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محمد سياف - ابو ظبي - صدر منذ قليل بيان من رئاسة الجمهورية، بشأن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الكهرباء، وخلال اللقاء اطلع السيسي آخر تطورات الجهود المبذولة في شبكة الكهرباء الوطنية، بدايةً من محطات التوليد والإنتاج وشبكات التوزيع.

“بيان من رئاسة الجمهورية” توجيهات عاجلة من السيسي لوزير الكهرباء

ووجه الرئيس السيسي بضرورة امتلاك مصر لشبكة كهرباء وطنية كاملة الأركان وعلى أحدث مستوى وأعلى درجة من الجودة، لنقل الكهرباء بشكل سريع وآمن.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية الصادر منذ قليل وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير منظومة الكهرباء لاستيعاب زيادة الإستهلاك وتحسين الخدمة التي تقدم للمواطنين، واستخدام العدادات مسبوقة الدفع للإرتقاء بنظام التحصيل.

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كما تناول اجتماع السيسي مع شاكر آخر تطورات شبكة الكهرباء في العاصمة الإدراية الجديدة، ووجه بتعزيز الجهود التي تهدف للربط لكهربائي مع دول الجوار مثل السعودية والأردن والعراق، وللمزيد في البيان التالي.