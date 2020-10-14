أعلن محافظ المنيا أسامة القاضى، الانتهاء من تجهيز 58 مدرسة لدخول الخدمة التعليمية للعام الدراسى الجديد بإجمالى 805 فصول، بتكلفة تصل إلى 289 مليون جنيه، بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.





وشدد محافظ المنيا - فى بيان اليوم الأربعاء - على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، بضرورة رفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى سيبدأ السبت القادم، مع المرور على جميع المدارس للتأكد من تلافى أى سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات. وأكد المحافظ ضرورة تكثيف أعمال التعقيم والنظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم للمدارس، ومنع أى تجمعات أو تكدس أمام المدارس، والتأكد من توافر أدوات التعقيم والمنظفات ومعدات الرش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا: تجهيز 58 مدرسة لدخول الخدمة بتكلفة 289 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.