نواب الشيوخ بـالبحر الأحمر: دخول محطات شرب جديدة إلى الخدمة الفترة المقبلة

جاء ذلك بحضور المهندس محمد وزيرى مدير المشروعات بالشركة، لمناقشة آليات علاج مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن المحافظة، والتعرف على إستراتيجية الدولة فى إقامة محطات معالجة المياه فى مدينتى سفاجا والقصير وباقى مدن المحافظة.
وقال النائب عبدالرحيم كمال، وفقا لبيان صحفى، إن مسؤولى الشركة أكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول محطات شرب جديدة إلى الخدمة، فضلًا عن التوسع فى إنشاء العديد من محطات التحلية لمعالجة أزمة مياه الشرب بمدن المحافظة، مؤكدا أن أزمة مياه الشرب فى طريقها إلى الحل، طبقا للبرنامج الزمنى التى وضعته الحكومة لتنفيذ هذه المشروعات فى وقت محدد للاستفادة منها وتوفير نفقات نقل المياه أو توصيل المواسير لآلاف الكيلومترات، مما يؤدى إلى تحمل الدولة مبالغ باهظة فضلا عن تكرار حدوث انفجار المواسير نتيجة لطول الخطوط وزيادة الضغط.
وأكد "كمال"، على ضرورة التوسع فى تنفيذ محطات تحلية المياه لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب، إضافة إلى ضرورة المراقبة المستمرة على جودة المياه التى تصل للمواطن واتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال المعامل المشرفة على المياه بدءاً من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه.
فيما أكد النائب محمد سعيد الدابى، أن تحلية مياه البحر تعد موردا أساسيا فى سد العجز المائى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مياه الشرب، مؤكدا أنه مع التحديات التى تواجهها مصر سيكون للتحلية الدور الأكبر فى معالجة مشكلة نقص المياه بالاستفادة من دول الخليج التى تعتمد اعتماداً كلياً على تحلية مياه البحر.
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