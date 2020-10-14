وزير التعليم العالى يؤكد على تحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب خلال التنسيق

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم الأربعاء، مقر مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التنسيق الجارية حالياً، ورافقه خلال الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بالوزارة.





وأكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة التيسير على الطلاب والعمل على تحقيق مبدأ العدالة وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقاُ للقواعد المنظمة لذلك. وشهدت الجولة التفقدية للوزير زيارة جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق التابعة للوزارة، كما التقى خلال الزيارة الإداريين العاملين بمكتب التنسيق ومتابعة جميع الخدمات المقدمة للطلاب. واطمئن الوزير على المنظومة الالكترونية لأعمال التنسيق والمراجعة والتى تتم حالياً، مشيداً بالمجهود المبذول بمكتب التنسيق، كما أكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة الاهتمام بجميع التساؤلات والمشكلات التى تواجه الطلاب والمراجعة الدقيقة للأوراق المستلمة من الطلاب، تمهيداً لإلحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

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