مد العمل بمعرض «تراثنا» لمدة يومين بعد الإقبال الكبير من الزوار

نظرا للإقبال الكبير والكثيف على معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، تقرر مد العمل في المعرض ليومين لينتهي السبت المقبل، الموافق 17 أكتوبر، بدلاً من غداً الخميس.

كانت فعاليات المعرض قد بدأت يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وشارك في المعرض ما يزيد عن 600 مشروع وعارض من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية.

من جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، إن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية لأهميته الاقتصادية والثقافية، والعمل على التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

وأضافت جامع أن المعرض هذا العام يستضيف دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان خاصة وأنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع في إنتاجه.

وقال الجهاز إن من بين هذه المنتجات على سبيل المثال مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجازة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء.

كما تضمن المعرض عروضا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات المختلفة بشكل مباشر للجمهور، بحسب الجهاز.