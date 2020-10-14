البابا تواضروس يكرم حاصلة على الدكتوراه في مجال الألحان الكنسية

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من جانبها، قالت الدكتور سالي كمال إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثرية بألحانها وتراثها القديم، وأنها قامت باختيار عدد من الألحان الخاصة بالبصخة للحصول على درجة الماجستير، وفي درجة الدكتوراه كانت بخصوص ألحان القداس الباسيلي.
وأضافت أنها كانت تعزف منذ بلوغها سن الرابعة وأنها قدمت أحد العروض أمام السكرتير السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في سويسرا، مشيرة إلى أنها استخدمت القداس الباسيلي في رسالة الدكتوراه لأنه أكثر قداس شائع في الكنيسة، إلى جانب التطرق إلى مجموعة من المشكلات التى تواجه المرتلين في الكنيسة، مع تصميم تدريبات للمبتدئين لتجاوز بعض الصعوبات الموجودة في الألحان.
بدوره، أكد المعُلم إبراهيم عياد كبير مرتلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الكنيسة لديها معهد كبير متخصص في تخريج المرتلين من أصحاب الكفاءات الكبيرة في مجال الألحان الكنسية، وأنه يجرى حاليا إنشاء مقر للمعهد مجهز بكافة الاستعدادت التى تمكن من تخريج المرتلين للخدمة في كافة الكنائس.
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