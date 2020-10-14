للإقبال الكبير .. مد معرض تراثنا يومين آخرين

تقرر مد العمل في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية لمدة يومين لينتهي السبت المقبل، الموافق 17 أكتوبر، بدلًا من غد الخميس، نظرا للإقبال الكبير والكثيف على المعرض.

وأبدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها بوجودها في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم.