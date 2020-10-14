انت الان تتابع تفاصيل خبر “والصرف غداً” التفاصيل الكاملة لـ منحة الـ100 جنيه للمسنين وهذه الفئات من أصحاب المعاشات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - منذ أيام قليلة أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي على أنه سوف يتم صرف منحة الـ100 جنيه غداً الموافق الخامس عشر من أكتوبر الجاري، ونرصد لمتابعي مصر فايف التفاصيل الكامل للمنحة.

التفاصيل الكاملة لـ منحة الـ100 جنيه للمسنين

وأكدت الوزيرة أن هذه الزيادة في المعاشات هي لكل من يحصل على دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب معاشات التضامن الإجتماعي، ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي للمسنين، وأشارت القباج بأنه سوف يتم إضافة هذه الزيادة وصرفها بدايةً من يوم 15 أكتوبر الجاري.

ونرصد أبرز النقاط لـ منحة الـ100 جنيه، والتي تصرف بدايةً من الغد لمعاشات تكافل وكرامة، ومعاشات التضامن الإجتماعي.

1- قيمة المنحة هي 100 جنيه.

2- الصرف غداً الخميس.

3- أعداد المستفيدين منها 409 ألف مواطن.

4- المنحة مخصصة لكل من يزيد عمرهم عن 65 سنة.

اقرأ أيضاً:

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن زيادة الإستهلاك بالكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع

ننشر أسماء وصور المعينين في مجلس الشيوخ

“رسمياً” أول محافظة تصدر قرار بتحويل الأراضي الزراعية لمباني

“بعد تخفيضها” رسوم استخراج رخصة قيادة السيارة لأول مرة وتجديدها

5 فئات لا تسحق منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

5- المستفيدين منها هم “كرامة” والضمان الاجتماعي.

6- المنحة يتم صرفها لشهر واحد فقط وهو شهر أكتوبر.

7- سبب صرف المنحة هو احتفالاً باليوم العالمي للمسنين.