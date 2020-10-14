وزير الخارجية يشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى اجتماعات الدورة العادية رقم 37 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار بحث قضايا العمل الإفريقى المشترك.





وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، أن وزير الخارجية أعرب فى مداخلته خلال الاجتماع عن تقدير مصر لكافة الجهود المبذولة على صعيد تحقيق هدف الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى ورفع كفاءة مفوضية الاتحاد وسكرتارية التجمعات الاقتصادية الإقليمية على نحو يمكنها من تنفيذ الخطط والبرامج المنبثقة عن أجندة الاتحاد الإفريقى 2063.

كما أشار حافظ إلى أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الإفريقية، وعلى رأسها التقدم المُحرز على صعيد التصدى للتأثيرات المختلفة لجائحة فيروس كورونا على الدول الأفريقية، والإعداد للقمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، بجانب التحضير لخطة العمل المشتركة فى المجال الثقافى لعام 2021 فضلاً عن عدد من المسائل الأخرى المدرجة على أجندة عمل الاجتماع والمرتبطة بعمل الأجهزة المختلفة للاتحاد الإفريقى.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع اعتمد ميزانية الاتحاد الإفريقى لعام 2021، حيث وازن الاجتماع بين أهمية الأخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على قدرة الدول الأعضاء على سداد مساهماتها وبين أهمية دعم الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقى لضمان انسيابية أعماله وقدرته على اضطلاعه بالمهام التى كلفته بتنفيذها الدول الأعضاء.