عاجل.. الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الجنوب إفريقى تطورات ملف سد النهضة

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات ملف سد النهضة، وذلك فى ضوء رعاية الاتحاد الإفريقى برئاسة جنوب إفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقد جدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانونى ملزم وشامل بين جميع الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل.

من جانبه، أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالى، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائى بين مصر وجنوب إفريقيا، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقى.