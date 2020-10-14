عاجل.. مد العمل فى معرض تراثنا للحرف اليدوية حتى السبت المقبل

ويأتى ذلك نظرا للإقبال الكبير والكثيف على المعرض، الذى يضم منتجات متنوعة منها: التللى، الخيامية، التطريز على القماش، مفروشات أخميم، اكسسوار حريمى، منتجات نحاسية، منتجات زجاجية، منتجات حجازة، تابلوهات، صدف، كليم يدوى، وحدات إضاءة، سجاد يدوى، خزف، مفروشات، جلود، صوانى وتحف خشبية، منتجات سيناء، خوص، أنتيكات.
وكانت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، قد تفقدت المعرض اليوم، حيث أشادت بإبداعات الأيدى المصرية فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح السبت الماضى، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويقيم جهاز تنمية المشروعات معرض تراثنا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 10 أكتوبر إلى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وبدأ المعرض فى استقبال الجمهور، بدءا من السبت 10 أكتوبر من الخامسة مساء، على أن يبدأ استقبال الجمهورى يوميا من الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم السبت 17 أكتوبر من 10 صباحا إلى 10 مساء، والدخول مجانا.
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