البابا تواضروس: مصر تشهد نهضة تنموية كبيرة في كل المجالات

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وأضاف البابا تواضروس أن الأم تريزا قررت أن تسافر إلى الهند من دافع احساسها بالمسئولية بعد أن سمعت أن هناك آلاف البشر يموتون جوعا، وأنها قدمت هناك خدمات جليلة واستطاعات أن تلفت نظر العالم نحو هؤلاء، لافتا إلى أنها خدمت نحو 5 ملايين شخص، وأنها تركت نحو 10 آلاف راهبة لخدمة التطوع في بذل واحتمال.
وتابع قائلا، إن مصر تشهد نهضة تنموية كبيرة في كل المجالات، من خلال إقامة المشروعات الصحية والتعليمية والطرق إلى جانب القضاء على العشوائيات، موضحا أن هناك دائما أشخاصا يكون دورهم هو التقليل من اى انجاز، وأن "نحميا" كان نموذجا للشخص المحب لوطنه وأنه كان يحمل صفة الشفقة ولذلك نجح في مهمته.
ونوه البابا تواضروس إلى وجود العديد من الخدمات التى يمكن أن يتطوع فيها الأشخاص، خاصة مع الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن مؤسسة الصليب الأحمر من ضمن الهيئات التى تقدم مساعدات في كافة الحروب والكوارث الطبيعية دون النظر إلى شكلهم او جنسهم او دينهم او عرقهم.
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