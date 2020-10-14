قائد القوات الجوية يستقل طائرة مقاتلة للاطمئنان على جاهزية نسور مصر..صور

ينشر موقع دوت الخليج، صورا للفريق محمد عباس حلمي ، قائد القوات الجوية، أثناء استقلاله إحدى الطائرات من طراز f16؛ وذلك من أجل الاطمئنان على المستوى التدريبي والقتالي لأبطال القوات الجوية.

وتحتفل القوات الجوية اليوم ، بعيدها، بدءا من الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973 ، ذلك اليوم الذي ظن فيه العدو أن بإمكانه أن يصول ويجول فى سمائنا الغالية، دون أن يجد من يردعه فحدث ما لم يدر بخلده، حيث كان الرد عنيفًا ومزلزلًا ليفقده توازنه وتتحطم آماله فكانت معركة المنصورة التى لقنت العدو أعظم الدروس وبرهنت على مدى الجاهزية والكفاءة العالية لنسور الجو الذين تصدوا ببراعة وجسارة لتلك الهجمة الشرسة قبل أن تصل طائراته لأهدافها رغم تفوقها الكمي والنوعي.