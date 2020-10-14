انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” مبروك عطية يحذر الأباء والأمهات “متلبسوش قمصان نوم وشورت وفانلة قدام أولادكم” ويكشف الأسباب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وجه الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور مبروك عطيه تحذيراً هاماُ للأباء والأمهات، وتحدث عن بعض الآداب التي يجب مراعاتها في التعامل مع الأبناء، محذراً في نفس الوقت من عادات اعتاد عليها البعض ولكنها لها تأثير سلبي كبير على الأبناء.

مبروك عطية يحذر “متلبسوش قمصان نوم وشورت وفانلة قدام أولادكم”

وحذر عطية خلال لقاء له عبر قناة “إم بي سي مصر” وبرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، من ارتداء الأب لفانلة وشورت أما بنته، مضيفاً أن البنت عندها حياء ولا يصح هذا مطلقاً، ويمكنك أن تسأل أي عالم أو حتى المفتي عن ذلك، والكل سيجيبك بأنه لا يصح.

وأضاف الدكتور مبروك عطية قائلاً “مش عشان بنتك تدخل عليها بشورت وفانلة”، وأضاف محذراً الأمهات من ارتداء قمصان النوم أمام بنتك أو ابنك، وتقولي لابنتك عقبالك لما تكوني زي كدا.

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وأضاف أن هذا لا يصح إطلاقاً في الإسلام، كما حذر من ضرب الأطفال فوق سن العاشرة، مؤكداً إجماع العلماء على أن ضرب الأطفال يكون بالسواك أو القلم الرصاص.