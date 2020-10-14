البابا تواضروس: مصر تشهد نهضة تنموية كبيرة فى كل المجالات

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تشهد نهضة تنموية كبيرة فى كل المجالات، من خلال إقامة المشروعات الصحية والتعليمية والطرق إلى جانب القضاء على العشوائيات، موضحا أن هناك دائما أشخاص يكون دورهم هو التقليل من أى إنجاز.





وقال قداسة البابا تواضروس - خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - إن الكتاب المقدس ممتلئ بالنماذج الإيجابية التى سعت فى خدمة الآخرين. وأضاف البابا تواضروس أن الأم تريزا قررت أن تسافر إلى الهند من دافع إحساسها بالمسؤولية بعد أن سمعت أن هناك آلاف من البشر يموتون جوعا، وأنها قدمت هناك خدمات جليلة واستطاعت أن تلفت نظر العالم نحو هؤلاء، لافتا إلى أنها خدمت نحو 5 ملايين شخص، وأنها تركت نحو 10 آلاف راهبة لخدمة التطوع فى بذل واحتمال. وتابع قائلا، إنه من الضرورى أن نزرع فى نفوس أبنائنا الصغار محبة العطاء والتطوع فى أعمال الخير ومساعدة الآخرين، منوها إلى وجود العديد من الخدمات التى يمكن أن يتطوع فيها الأشخاص، خاصة مع الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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