صور .. الأسطى زلطة ابنة المنيا .. أول نقاشة تتحدى عادات الصعيد

فى السابعة من عمرها وبالتحديد منذ 14 عاماً، قررت هاجر أشرف، ابنة مدينة المنيا، أن تذهب مع والدها إلى حيث عمله فى مجال النقاشة لتشاهده وهو يعمل ويكسب قوت يومه لها ولأشقائها، وتقضى وقتاً معه، على غير عادة ما يفعله الأطفال فى سنها من لعب ولهو بالعرائس أو المجسمات البلاستيكية.





هاجر: سمعة شغلى رأس مالى.. ومفيش فرق بين راجل وبنت

لكن هاجر لم تكن تعلم أن تلك "الخروجة" مع والدها، سوف تجعلها أول فتاة تعمل فى مجال النقاشة والدهان، بصعيد مصر، وتحولها من "هاجر الطفلة" إلى "الأسطى زلطة" أشطر نقاشة فى المنيا.

"فرشة – رول – سلم خشبى وملابس بها ألوان الطيف".. تلك أول مشاهد تجدها ترافق الأسطى زلطة، فور مقابلتها بعملها فى أى من المنازل أو الفيلل التى تنجح فى تشطيبها بكفاءة فى أى من المدن التى تتنقل إليها برفقة والدها.

قصة زلطة

تروى الفتاة هاجر أشرف صاحبة الـ 21 سنة، والشهيرة بالأسطى زلطة، قصتها لـ "دوت الخليج" قائلة: "دخلت مجال النقاشة منذ 14 سنة، ولم أكن أفكر حينها فى العمل كأى طفلة، ولكننى كنت أذهب مع والدى لأشاهد ماذا يفعل ومن معه، وبدأت أقلده وأتدخل فى شغله يوماً بعد الآخر، وبالفعل تمكنت من تعلم أصول البدايات، وبعدها طورت عملى حتى أتقنت الصنعة كاملة".

تستكمل الفتاة حديثها: "مافيش حاجة صعبة.. والشغل يُحكم"، مؤكدة أنها تطور من نفسها من خلال متابعة كل ما هو جديد عبر الإنترنت، إذ تتمكن حالياً من تنفيذ كافة أشكال النقاشة، بدءًا من التبطين وصولاً إلى الديكورات الصعبة والرش بالدوكو وجميع أشكال الـ 3D وورق الحائط والجبس بورد.

وتشير الفتاة العشرينية إلى أن أبرز الصعوبات التى تواجهها، تتلخص فى الوقوف لساعات طويلة قد تتعدى الثمانية ساعات يومياً على قدميها.

جودة العمل

وتشير الأسطى زلطة إلى أن الزبون لا ينظر سوى لجودة العمل وسرعة إنجازه، قائلةً: "مافيش فرق بين بنت وولد فى تلك المهنة .. مادام شغلك حلو محدش هيتكلم معاك .. والشغل بيجيب شغل .. وسمعتك وشطارتك هى رأس مالك".

وتؤكد هاجر أنها تتفق على سعر المتر قبل تنفيذ أى عمل، وفور الانتهاء منه يتم الحساب، مضيفة أنها دائماً ما تحرص على اتقان عملها حتى تستمر شهرتها فى السوق.

وعن أبرز الانتقادات التى واجهتها فى بداية عملها ذكرت أنها لم تتعدى حديث البعض عنها كونها فتاة بالصعيد تعمل بمهنة الرجال، ولكنهم فور مشاهدة أعمالها سرعان ما يتراجعون عن اعتقادهم ويمدحون فيها.

طموحات زلطة ابنة الـ20 عاماً، ليست كبيرة، إذ تحلم بأن تكون لها شركة صغيرة للدهانات، بجوار استمراراها فى تنفيذ عملها بيدها مثلما تعلمت من أبيها، مؤكدة أنها فى المستقبل لن تترك تلك المهنة التى تعلمتها من والدها الذى يساندها فى كل عمل ولم يتركها، حتى أصبحت أشهر العاملين بها فى المحافظة.