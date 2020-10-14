صور .. هبوط أرضى بشارع 45 فى الإسكندرية

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات حى المنتزه بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضى بشارع 45، وانتقل مسؤولو الحى وقوات الشرطة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضى بمنتصف شارع 45، أحد أهم المحاور المرورية الهامة، المؤدية لطريق الكورنيش، ما أدى لتوقف كامل لحركة المرور دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى السيارات. فيما تم وضع حواجز حديدية بموقع الهبوط بالتنسيق مع مديرية الطرق وإخطار شركات المرافق "الصرف الصحى- مياه الشرب- الغاز" لمعرفة أسباب الهبوط.

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