البابا توضروس: جميعنا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة ويخرج شخص...

قال البابا تواصروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "جميعا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة تنموية كبيرة فى كل المجالات ونراها بأعيينا، سواء فى مصانع ومنشآت وتجديد الأماكن العشوائية ومشروعات كبيرة سواء صحية أو تعليمية أو الطاقة أو الاقتصاد والطرق، والكل يلمسها، ولكن يخرج شخص "يكسر المقاديف".

وأضاف البابا تواضروس الثانى فى عظته مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "مثال على ذلك خلال افتتاح قناة السويس منذ 6 سنوات، فيخرج البعض ليقولوا "مصر تفتح ترعة" متابعا:"شوفوا القناة عاملة أية دلوقتي، لذا احترس من إحباط الآخرين".

وكرم البابا تواضروس الثاني، الدكتورة سالى كمال زكريا بطرس، حاصلة على الدكتوراة فى الفلسفة كلية التربية الموسيقية عام 2018.

وقال البابا فى مستهل عظته التى جاءت عن "ثقافة التطوع"، مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتورة سالى بدأت تعزف الموسيقى من 4 سنوات وفى الإعدادية تم اختيارها فى مهرجان الطفولة العالمى الذى تنظمه منظمة اليونسكو وكان عمرها 13 سنة ، كما مثلت مصر وعزفت أمام السيد كوفى عندان سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق.

وتابع البابا، ودخلت الدكتورة سالى كلية التربية الموسيقية فى الزمالك ، واستكملت ماجستير فى ألحان البصخة المقدسة عام 2014 ، ثم استكملت لتحصل على دكتوراة فى التربية الموسيقية فى ألحان القداس الباسيلى عام 2018 ، متابها، وهى من مدينة الغردقة ومسؤولة عن فريق كورال شباب الأنبا شنودة، وعملت فى قناة مى سات فى الهندسة الصوتية، وكذلك بمعهد الدراسات القبطية قسم الألحان.