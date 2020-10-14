موجز السوشيال ميديا.. فرج عامر يكشف مفاوضات بيراميدز مع 4 لاعبين بسموحة.. وأحمد السقا يواسى أسرة محمود ياسين بكلمات مؤثرة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:

اعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، تفاوض فريق بيراميدز مع 4 لاعبين بنادي سموحة خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بتويتر قائلا "‏بيراميدز يغازل اربع لاعبين من سموحة بشدة".

أحيا الفنان سليمان عيد ذكرى وفاة شقيقة الاكبر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر سليمان عيد صورة قديمة له مع شقيقه وعلق عليها قائلا "٣ سنين مروا على وفاة اخى الاكبر الشيخ خليفه اخويا وكان مسئول عنى بعد وفاة ابويا وانا عندى ١٧ سنه الله يرحمه".

نعى الفنان احمد السقا وفاة الفنان الراحل محمود ياسين الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر يناهز ال 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب السقا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، قائلا "‏البقاء لله الاستاذ الكبير والأب واجمل القلوب استاذي محمود ياسين رحمة الله عليك وخالص عزائي للاسرة ربنا يصبرنا علي فراقك" .

نعت الفنانة يسرا وفاة الفنان الراحل محمود ياسين الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر يناهز ال 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب يسرا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "رحلت يا من تبقى لنا من الزمن الجميل.. رحل عنا الأستاذ والأخ والصديق العزيز.. مع السلامة وسلامي لكل الأحباب.. كنت و ستبقى قيمة وقامة ورمز فني لا يعوض. ربنا يصبرنا جميعا على فراقك.. اللهم تغمده برحمتك وأرزقه الفردوس الأعلى.. خالص عزائي لكل أفراد العائلة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. #محمود_ياسين".