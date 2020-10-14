خلي بالك ساعات وتنتهي مهلة تسجيل قراءة عدادات الغاز

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محمد سياف - ابو ظبي - تنتهي بعد ساعات قليلة مهلة تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الحالي، والتي تنتهي يوم الخميس 15 أكتوبر 2020، بحسب ما أعلنت عنه شركة الخدمات البترولية بتر وتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك بناء على تعليمات قطاع البترول بجمهورية مصر العربية.
تسجيل قراءة عدادات الغاز
وشددت وزارة البترول على جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين في جمهورية مصر العربية ، وذلك من خلال توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال هذه الفترة.
حيث أنه تم اطلاق نحو 12 وسيلة فلإبلاغ عن قراءة عداد لغاز المنزلي، وذلك من أجل تسديد الفواتير الخاصة بالكهرباء، وذلك بالتزامن مع عدم دخول المحصليين المنازل لحين انتهاء أزمة وجائحة كورونا في مصر.
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ويمكنك تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال بعض الطرق الهامة التي أعلنت عنها الشركة البترولية منها:-
- تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx
- الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالي http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
- إبلاغ القراءة للمحصل في الشركة فورياً أثناء تحصيل الفاتورة بالمناطق ” مدينتي، والعجوزة، والقاهرة الجديدة، والمعصرة، 6 أكتوبر، والمنيب”.
- من خلال محفظة فون كاش البنك الأهلي المصري ومحفظة بنك مصر.
- يمكنك أيضاً من خلال مكاتب البريد.
- موبايل جوميا.
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