الأوقاف تحقق أعلى إيرادات وأرباح فى تاريخها بالربع الأول من 2020

من أهمها :

فى مجال الدعوة والتدريب

- تم افتتاح 3 مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – مطروح) ليصل إجمالى مراكز الثقافة الإسلامية التى تم إنشاؤها 35 مركزًا ثقافيًا، منها اثنان باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

- استحداث برامج التدريب عن بُعد ، حيث انطلقت الدورة الأولى لعدد 100 إمام بتاريخ 5/7/2020م ، وتم تنفيذ عدد 7 برامج تدريبية لعدد 500 إمام.

- استحداث برنامج تدريبى خاص لمواجهة الإرهاب الإلكترونى للأئمة والواعظات من خلال عقد عدة دورات متتابعة للأئمة والواعظات.

- تم تنفيذ عدد 5 برامج تدريبية متخصصة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

- تم تنفيذ عدد 6 برامج تأهيلية بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية للأئمة الجدد.

- تم تنفيذ 3 معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات والوافدين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية.

- تم تنفيذ عدد 3 دورات تدريبية فى معالجة القضية السكانية والقضايا المتعلقة بالأسرة.

- تم عقد ثلاث دورات تدريبية لمعلمى التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات معلمى التربية الدينية.

- حصول 63 إمامًا وإداريًّا على رخصة الحاسب الآلى الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليصل عدد الحاصلين على رخصة الحاسب الآلى الدولية من أكاديمية الأوقاف إلى 283 إمامًا وواعظة وإداريًّا.

- قبول الدفعة الثانية من الأئمة والواعظات لبرنامج (الدورة المتكاملة) بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

- تم إصدار سبعة كتب جديدة ، هى: (حتمية التجديد الفقهى – فن الكتابات والجمل القصيرة "التغريدة والبوست" – الخطب العصرية جـ 8 – الكمال والجمال فى القرآن الكريم – الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ 27 – موسوعة الفقه الإسلامى جـ47 – شرح الدرر السنية فى نظم السيرة النبوية جـ 4).

- تم ترجمة ثلاثة كتب إلى سبع لغات أجنبية هى: (مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة وترجم إلى لغتين – الخطب العصرية وترجم إلى ثلاث لغات – مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف وترجم إلى لغتين).

تم الدفع بعدد من القيادات الشبابية فى العمل الإدارى والقيادى بالوزارة والجهات التابعة لها.

وفى مجال إحلال وتجديد وعمارة المساجد وصيانتها

- تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 96 مسجدًا بتكلفة مالية بلغت (125,310,000) جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

- تم فرش 285 مسجدًا بكمية فرش بلغت 100 ألف متر مربع من السجاد المحراب الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة بلغت (17,500,000) مليون جنيه، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله، وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

- تم افتتاح 282 مسجدًا جديدًا.

وفى مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية

- تم صرف نحو ستة عشر مليون جنيه مساعدات وإعانات للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

- تم صرف (9,709,101) جنيه من باب القرض الحسن بدون أى مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى، 1441هـ / 2020م.

- تم توزيع 970 طن لحوم أضاحى على 970 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية .

هيئة الأوقاف المصرية

- بلغ إجمالى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف الربع الأول من العام المالى الحالى 2020/2021م مبلغ (315,384,749) جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 90 مليون جنيه، بنسبة تقدر بنحو 39,9 % عن نفس الفترة من العام المالى الماضى 2019/2020م ، وزيادة تقدر بنحو 116مليونًا بنسبة تقدر بنحو 58,1% عن نفس الفترة من العام المالى قبل الماضى 2018/2019م.

- افتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعى.

وفى مجال الدعوة الإلكترونية

- تم إضافة أربع صفحات إلكترونية بأربع لغات أجنبية جديدة هى : (لغة الماندنكو (البمبرا) – لغة الهوسا – اللغة الصومالية – اللغة الأمهرية) ليصبح إجمالى عدد الصفحات 21 صفحة إلكترونية باللغات الأجنبية المختلفة.

- تم نشر 6 رسائل دعوية مترجمة للغات الأجنبية ، ليصل إجمالى عدد الرسائل الدعوية المترجمة إلى 14 رسالة دعوية.

- تم نشر ثلاثة أعداد إلكترونية من مجلتى (منبر الإسلام) و (الفردوس)، واللتين تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

- تم علاج 48 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وتم شفاؤها شفاءً تامًا، ليرتفع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 94 حالة.

- تم علاج 293 مريضًا من حالات قوائم الانتظار .

- تم تزويد مستشفى الدعاة بعدد 6 أجهزة طبية حديثة ومتطورة.